Dienstag, 14. August 2018

Gute Laune ist vorprogrammiert

Die „Crazy Skifflemen“ aus Hameln sind in Stadtoldendorf zu Gast.

Stadtoldendorf. Vielfältig bunt geht es wieder zu, wenn der Musik- und Kulturverein (MKV) gemeinsam mit dem Museumsverein am 19. August ab 11 Uhr wieder zum traditionellen Jazz-Frühschoppen auf den Mühlenanger einladen. In diesem Jahr sind die „Crazy Skifflemen“ aus Hameln zu Gast, die mit Waschbrett inklusive Zubehör und Gitarre, Banjo, Mandoline, Piano, Kontrabass und Akkordeon und natürlich Gesang sicher das Publikum sehr schnell in ihren Bann ziehen werden.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 14. August 2018