Donnerstag, 11. Juni 2020

Gute Nachrichten von der Umgehung Weenzen

Anfang des Jahres war die B 240-Initiative nach Hannover gefahren und hatte im Landesamt für Straßenbau und Verkehr das Gespräch zum Thema Ortsumgehung Weenzen-Süd gesucht. Foto: bs

Kreis Holzminden/Weenzen. Es ist ein weiterer wichtiger Erfolg für die B 240-Initiative: Die frühzeitige Freigabe des Straßenabschnitts B 240 Ortsumgehung Weenzen bis zur Landesstraße 462 wird nach Auskunft des Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann immer wahrscheinlicher. Die B 240-Initiative mit Helmut Schneider an der Spitze hatte diese Idee bei einem Besuch des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Hannover Anfang dieses Jahres vorgestellt (der TAH berichtete). Schon damals zeigte sich der Leiter der Behörde, Friedhelm Fischer, offen für diese Option. Allerdings dürfe dadurch der reibungslose und effiziente Bauablauf nicht gestört werden.

„Vieles spricht mittlerweile dafür, den endgültigen Straßenausbau südlich der L 462 vorzuziehen und damit dem Anliegen der Bürgerinitiative zu entsprechen,“ zieht Uwe Schünemann ein positives Fazit aus einer Antwort des NLStBV-H auf seine Nachfrage. Demnach sei das Vergabeverfahren für den Bau der drei südlich der L 462 gelegenen Brücken eingeleitet worden. Mit der Fertigstellung könne voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres gerechnet werden. Für den nördlichen Straßenabschnitt sei aber ein Baugrundgutachten zwingend erforderlich. Die Ergebnisse müssten für die weiteren Planungen abgewartet werden. Dadurch könne damit gerechnet werden, dass die Bauwerke südlich der L 462 im nächsten Jahr fertiggestellt sind, aber der Bauablauf nördlich der L 462 hinterher hinkt. Die vorzeitige Fertigstellung der südlichen Verkehrseinheit sei aktuell eher realistisch. Selbst bei einer zeitlichen Harmonisierung beider Abschnitte würde eine vorzeitige Freigabe weiter geprüft.

„Die BI B 240 genießt sowohl bei den Landesbehörden als auch bei der Landesregierung hohes Ansehen“, weiß der CDU-Politiker. Die sachliche aber auch bestimmte Vorgehensweise der Vorstandsmitglieder sei vorbildlich. Somit fänden die Ideen und Anregungen stets breite Resonanz bei den Verantwortlichen. Ohne dieses Engagement hätte noch nicht so viel für die Region erreicht werden können.