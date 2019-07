Samstag, 06. Juli 2019

„Haarmann-Nadel“ für Fußball-Legende

Roland Thiel (Zweiter von links) neben Bürgermeister Jürgen Daul (Mitte). Den Geehrten begleiteten die langjährigen (Fußball-)Weggefährten Wolfgang Peter, Gabriele Günzel und Hartmut Hirche (von rechts). Foto: lik

Holzminden. Roland Thiel (79) wurde jetzt im Bürgermeisterbüro im Rathaus die „Haarmann-Nadel“ durch Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul, verliehen. Nachdem 2017 die erste „Haarmann-Nadel“, benannt nach dem Chemiker Wilhelm Haarmann, an die Stabhochspringerin Annika Roloff verliehen wurde, erhielt nun Roland Thiel die zweite Auszeichnung. Die Nadel wird „an Menschen mit besonderen Leistungen und außergewöhnlichem Engagement“ verliehen. Über die zu ehrende Person entscheidet der Stadtrat, wie in diesem Fall auch bei Roland Thiel. Der leidenschaftliche Fußballer habe sich für den Holzmindener Fußball eingesetzt wie kaum ein anderer, heißt es in der Begründung für diese Auszeichnung. (lik)

Mehr lesen Sie im TAH am 6. Juli 2019