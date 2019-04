Freitag, 05. April 2019

Hafenbar erwacht aus dem Winterschlaf

Der Aufbau ist fertig. Morgen startet die Hafenbar in die Saison. Foto: spe

Holzminden. Fünf Tage läuft der Aufbau der Hafenbar am Weserkai bereits – Sonnabend um 10 Uhr startet sie dann in die Saison. Mitbetreiberin Annett Scheinost, die den Pachtvertrag der Hafenbar auf zwei Jahre verlängert hat, bringt gleich weitere Ideen mit: „Wir werden einiges Neues tun dieses Jahr und Aktionen machen. Die Kunden können selbst Cocktails kreieren.“ Es werde dann immer einen Monatscocktail geben. Ein Jahrescockail solle dann premiert werden, erzählt die Hafenbar-Betreiberin. „Der Renner quasi, der wirklich sehr gut bei den Gästen angekommen ist, kommt nächstes Jahr in die Getränkekarte.“ Die komplette Hafenbar steht: Pünktlich zum Kükenfest und Sonnenschein öffnet Sonnabend die Hafenbar ab 10 Uhr. Sonnabends und sonntags ist die Weser-Location immer von 10 bis 22 Uhr geöffnet, von Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr. (ap)