Mittwoch, 26. August 2020

Halbseitige Sperrung der B 64/83 am Taubenborn

Arbeiten am Bahnübergang sind geplant. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Aufgrund von Sanierungen im Bereich des Bahnübergangs an der Godelheimer Straße in Höhe „Taubenborn“ wird an der B 64/83-Godelheimer Straße am Sonnabend, 29. August, ab 18 Uhr bis Sonntag, 30. August, um 8 Uhr eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Für den Verkehr ist eine provisorische Ampelanlage eingerichtet.