Dienstag, 18. August 2020

Halle: Motorplatzer führt zu Feuerwehreinsatz

Der SUV mit voll beladenem Anhänger blieb auf der B 240 liegen. Foto: gl

Halle. Der Alarm für die Feuerwehren Halle und Tuchtfeld kommt am Dienstagabend um 21.13 Uhr: Die Leitstelle meldet einen brennenden Pkw auf der Bundesstraße 240 zwischen Halle und Dielmissen am Abzweig Tuchtfeld. Was sich zunächst schlimm anhört, geht glimpflich aus: Ein SUV mit angehängtem Trailer, beladen mit zwei weiteren Fahrzeugen, und unterwegs Richtung Dielmissen, hat kurz vor der Kuppe einen Motorschaden. Öl läuft aus, es gibt auch eine kurze Stichflamme. Doch als die Feuerwehren eintreffen, ist das Feuer bereits aus. Die Einsatzkräfte fangen die auslaufenden Betriebsstoffe auf, vom Landkreis kommen Experten, die begutachten, ob die Umwelt Schaden genommen hat. Während des Einsatzes ist de B 240 halbseitig gesperrt. (g/bs)