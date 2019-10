Mittwoch, 02. Oktober 2019

Hallenbad Holzminden öffnet am Sonnabend

Das Hallenbad startet in die Saison. Foto: Stadt Holzminden

Holzminden. Das Hallenbad Holzminden eröffnet am Sonnabend, 5. Oktober, und startet in die Saison 2019/2020. Den Schulen, dem Vereinssport und dem öffentlichen Badebetrieb steht das Bad damit zum Schwimmen und Baden in der kälteren Jahreszeit zur Verfügung. Die Eintrittspreise haben sich gegenüber der Vorsaison nicht verändert. Die Stadt weist darauf hin, dass es zur Inbetriebnahme des Hallenbades erforderlich ist, den Hubboden des Nichtschwimmerbereichs auf einer Höhe von 0,95 Metern festzustellen. Es komme dadurch aber zu keiner Einschränkung im Badebetrieb. „Das Bäderteam freut sich auf eine schöne und hoffentlich besucherreiche Hallenbadsaison 2019/2020 und wünscht den Badegästen viel Vergnügen und Erholung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Holzminden. (r/spe)