Donnerstag, 09. Mai 2019

Haltemarkierungen sollen in der Bülte das Schneiden unterbinden

Diese Markierungsarbeiten waren die letzten, die die Firma Straat 1 in Holzminden durchführte. Foto: spe

Holzminden. Wer hier regelmäßig unterwegs ist, kann viele Stories erzählen von „sehr entgegenkommenden“ Verkehrsteilnehmern. Denn immer wieder schneiden Linksabbieger von der Zeppelin- in die Fraunhoferstraße (aus Richtung Hagebaumarkt) die Abbiegespur jener, die von der Fraunhoferstraße nach links in die Zeppelinstraße abbiegen wollen. Dabei verlangt die Rechts-vor-links-Regelung an diesem Einmündungs-T ohnehin Obacht, Rücksichtnahme und Verständigung. Endlich hat die Verwaltung reagiert, um die Situation zu entschärfen, ließ von der Firma Straat 1 aus Liebenau bei Nienburg, die in den vergangenen Tagen zahlreiche Markierungsarbeiten im Stadtgebiet durchführte, für zwei Fahrtrichtungen Haltebalken aufbringen. Die wiederum sorgten in den ersten beiden Tagen für einige Verwirrung bei den Autofahrern. (spe)