Mittwoch, 23. September 2020

Haltestellenhäuschen beschädigt, Zeugen gesucht

In Bevern in der Forster Straße wurde ein Haltestellenhäuschen zerstört. Foto: Polizei

Bevern (r). In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Haltestellenhäuschen in Bevern, Forster Straße, Ziel von Vandalen. Dabei wurde eine Seitenscheibe des Häuschens durch unbekannte Täter völlig zerstört, eine weitere vermutlich herausgetreten. Hinweisen nach soll es gegen 03.30 Uhr in der Nacht zu lauten Geräuschen auf der Straße gekommen sein. Die Polizei fragt nun: Gibt es weitere Zeugen zu der Tat? Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Bevern unter 05531/992910 oder die Polizei Holzminden unter 05531/9580.