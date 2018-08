Montag, 20. August 2018

Hameln: Einbrecher stehlen Wandtresor

Hameln. Am Wochenende drangen unbekannte Täter in das Gebäude der HMT (Hamelner Marketing und Tourismus GmbH), besser bekannt als das Touristikinformationszentrum am Grünen Reiter in Hameln, ein und entwendeten einen Wandtresor.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, auf Sonnabend versuchten die Täter zunächst vergeblich, eines der großen Glasfensterelemente, welche für das Gebäude charakteristisch sind, aufzuhebeln. Als dieses misslang, schlugen die Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Scheibe. Da es sich bei den Glaselementen um Sicherheitsglas handelt, dürfte dieses mit brachialer Gewalt und nicht lautlos vonstatten gegangen sein. Durch das so entstandene Loch war es den Tätern möglich hindurchzugreifen, den Fenstergriff zu entriegeln und das Gebäude durch das geöffnete Fenster zu betreten. Im Innern wurden durch die Kriminellen mehrere Schubfächer und Schränke durchwühlt. In einem Büro wurde der Tresor, welcher an die Wand geschraubt war, abmontiert und komplett entwendet. Nach Beendigung der Tatausführung entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Am Sonnabendmorgen gegen 8.50 Uhr entdeckte eine 56-jährige Mitarbeiterin des Touristikzentrums den Einbruch und verständigte daraufhin die Polizei. Angaben zum Inhalt des Tresors werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht. Ob außer dem Wandtresor weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei Hameln sucht mögliche Zeugen zum dem Einbruchdiebstahl. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Bereich des Grünen Reiters in Hameln Beobachtungen gemacht, die im Nachhinein verdächtig erscheinen? Möglicherweise wurde für den Abtransport des Tresorwürfels ein Pkw genutzt. Wer hat in dem besagten Bereich einen verdächtigen Pkw festgestellt? Wer hat Geräusche gehört, bei denen es sich um das Einschlagen der Scheibe gehandelt haben könnte und kann somit den Tatzeitraum eingrenzen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter 05151/933-222 entgegen.