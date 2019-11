Dienstag, 12. November 2019

Hameln: Festnahme nach schwerer Brandstiftung

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus dem Fenster der Wohnung. Foto: Polizei

Hameln. Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Winter-Straße am Montag um kurz nach 21 Uhr hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei einen Tatverdächtigen (32, aus Hameln) vorläufig festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht einer schweren Brandstiftung. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der Tatverdächtige am Montagabend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung seiner (zum Tatzeitpunkt nicht anwesenden) Ex-Partnerin (38) und setzte die Wohnung in Brand. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Ein Hausbewohner (42) im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses nahm kurz darauf Brandgeruch wahr und entdeckte Qualm im Treppenhaus. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Treppenhaus ab dem zweiten Obergeschoss stark verqualmt und für die Feuerwehr nicht mehr ohne Atemschutzgeräte zugänglich. Lediglich die Bewohner der Wohnungen im und unterhalb des ersten Obergeschosses konnten unverzüglich evakuiert werden. Der Hausbewohner, der Alarm geschlagen hatte, musste durch die Feuerwehr Hameln gerettet werden. Er erlitt aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung und wurde vorübergehend ins Klinikum Hameln gebracht.

Noch in der Nacht lancierte die Polizeiinspektion Hameln die bundesweite Fahndung nach dem 32-Jährigen. Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr, nahm die Bundespolizei den Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen auf einem Bahnhof im Landkreis Siegen-Wittgenstein vorläufig fest.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf (und dem Motiv) dauern an.