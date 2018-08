Mittwoch, 15. August 2018

Hameln: Kind angefahren - Polizei sucht Zeugen

Hameln. Am Montag erlitt eine fünfjährige Hamelnerin leichte Verletzungen, weil sie auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Hameln von einem Fahrradfahrer angefahren wurde.

Nach eigenen Angaben ging eine 34-jährige Mutter gegen 15 Uhr zusammen mit ihren vier Kindern auf besagtem Gehweg in Richtung "Penny", als ihr ein Radfahrer auf dem Gehweg fahrend entgegen kam. Der Unbekannte sei leicht in Schlangenlinien und augenscheinlich absichtlich in Richtung ihrer fünfjährigen Tochter gefahren. Der Mann habe das Mädchen dann angefahren, sodass diese gestürzt sei und sich im Gesicht verletzt habe. Der Unbekannte fuhr anschließend in Richtung Deisterstraße davon.

Beschrieben wird der Fahrradfahrer als männlich, circa 180 Zentimeter groß und etwa 45 Jahre alt. Der Mann trug eine schwarze lange Hose, ein schwarz-weißes T-Shirt und schwarz-weiße Schuhe. Er war mit einem rot-blauem älteren Herrenfahrrad unterwegs. Hinweise auf den Fahrradfahrer nimmt die Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151/933-222 entgegen.