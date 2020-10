Dienstag, 20. Oktober 2020

Hameln: Mann im Brunnen ertrunken

Nach einem Todesfall in Hameln teilt die Polizei jetzt mit: Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Hameln. Am Sonnabendmorgen, 17. Oktober, wurde in einem Brunnen im Bürgergarten in Hameln die Leiche eines 54 Jahre alten Mannes entdeckt. Da die Todesumstände nicht eindeutig waren, sicherten Beamte Spuren und führten Ermittlungen im Umfeld des Verstorbenen durch.

Unabhängige Zeugen gaben an, dass der 54-Jährige am Abend vor seinem Tod stark alkoholisiert gewesen sein soll. Aufgrund dessen sei er bereits mehrfach gestürzt.

Dienstagmorgen fand die Obduktion des Leichnams statt. Nach Angaben der Rechtsmediziner gibt es keinerlei Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung am Tod des 54-Jährigen. Der Mann ist ertrunken. Aufgrund der Zeugenaussagen sowie des Obduktionsergebnisses gehen Beamten des für Todesursachenermittlung zuständigen 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden von einem tragischen Unglücksfall aus, wonach der 54-Jährige alkoholbedingt in den Brunnen stürzte und ertrank.