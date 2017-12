Donnerstag, 28. Dezember 2017

Hameln: Mercedes fährt in Blumengeschäft

In Hameln ist ein Senior mit seinem Wagen in einem Blumengeschäft gelandet.

Hameln. Ein 89-jähriger Mercedes-Fahrer verwechselte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr beim Einparken in Hameln auf der Bahnhofstraße das Brems- mit dem Gaspedal. Die Folge: der Wagen wurde stark beschleunigt, fuhr an Bäumen vorbei über den Gehweg und durchbrach schließlich die Glasfront eines Blumengeschäfts.

Der Fahrer aus Bad Münder blieb unverletzt. Da sich zum Unfallzeitpunkt keine Passanten auf dem Gehweg befanden, wurden auch keine anderen Personen konkret gefährdet. Am Mercedes entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden. Ein Abschleppdienst transportierte das Fahrzeug ab. Neben der Glasfront entstanden im Blumenladen Inventarschäden. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Mit Einverständnis des Seniors wurde sein Führerschein einbehalten und sichergestellt.

Zusammen mit der Feuerwehr, die vorab alarmiert wurde, da nach den ersten Meldungen von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden musste, sicherte das Technische Hilfswerk die Gebäudefront. Gravierende Schäden am Mauerwerk wurden nicht festgestellt.