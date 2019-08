Freitag, 09. August 2019

Hameln: Mofa-Fahrer verletzt Lkw-Fahrer und flüchtet

Die Polizei sucht einen Mofa-Fahrer.

Hameln. Ein nicht ganz alltäglicher Unfall ereignete sich am Donnerstag in Hameln.

Gegen 14.45 Uhr hielt ein 57-Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Ohsener Straße in Höhe der Firma Sannemann (Gartentechnik und Gartenbedarf), um geladene Gasflaschen vom Lkw abzuladen. Zu diesem Zweck begab sich der Mann aus Hannover zu der Gehweg zugewandten Seite seines 26-Tonners und öffnete die Beifahrertür, um etwas aus dem Fußraum zu entnehmen.Während sich der Hannoveraner in sein Fahrzeug beugte, fuhr ein Mann mit einem Mofa mit Anhänger gegen die offenstehende Beifahrertür. Die Tür schlug zu und klemmte den 57-Jährigen ein.

Unglaublich: Der Mofa-Fahrer setzte seine Fahrt auf dem kombinierten Rad- und Gehweg in Richtung Tündern fort, ohne sich um den verletzten Brummi-Fahrer zu kümmern.

Von dem Flüchtigen gibt es nur eine knappe Personenbeschreibung. Es habe sich um einen Mann in Arbeitskleidung, vermutlich einer Latzhose, gehandelt. Das Mofa habe einen Anhänger gezogen, auf dem vermutlich eine Teppichrolle geladen gewesen sei. Der unbekannte Mann habe laut Angaben des Verletzten zuvor in einiger Entfernung auf dem Gehweg gestanden und ein Bier getrunken.

Die Polizei Hameln ermittelt jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einer fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln (Telefon 05151/933-222) zu melden. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Mofa-Fahrer nimmt die Polizei ebenfalls unter der Telefonnummer entgegen.