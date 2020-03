Freitag, 06. März 2020

Hameln: Neunjährige wohlbehalten aufgefunden

Von der Polizei aus Hameln kommt am Freitagmorgen eine sehr gute Nachricht.

Hameln. Eine gute Nachricht aus Hameln: Die neunjährige Schülerin Daveen Barzan Khdir K., die Donnerstagnachmittag aus ihrer Schule in Hameln verschwand, ist wieder da. Die Vermisste wurde Freitagmorgen wohlbehalten aufgefunden. Wo die Neunjährige die Nacht verbracht hat, ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei Hameln in einer Pressemitteilung.