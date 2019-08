Freitag, 16. August 2019

Hameln: Polizei sucht Räuber mit Schweißgeruch

Die Polizei in Hameln will einen versuchten Raub aufklären.

Hameln. Eine 49-jährige Mitarbeiterin aus der Stadtgalerie Hameln wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr Opfer eines Raubes. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei passte ein bislang unbekannter Täter das Opfer an einem Zugang der Stadtgalerie an der Ritterstraße ab. Nachdem die 49-Jährige die Tür abgeschlossen hatte, attackierte der Räuber die Frau, indem er sie zur Seite stieß und ihr einen Schlüssel aus der Hand entriss. Er versuchte auch, dem Opfer die Handtasche zu entreißen. Als dies nach einigen Versuchen nicht gelang, flüchtete der Räuber. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass der Räuber sich eine Zeit lang im Bereich Brunnen am Pferdemarkt/Ritterstraße aufgehalten und auf das spätere Opfer gewartet hat. Aus diesem Grund fragen die Ermittler: Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Räuber geben? Das Opfer beschrieb den Täter als etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen dunklen Pullover (oder Langarmshirt) und ein dunkles Käppi. Dem Opfer fiel zudem ein besonders starker Schweißgeruch auf.