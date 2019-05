Dienstag, 21. Mai 2019

Hameln: Seniorin seit Sonntag vermisst

Frau S. wird seit Sonntagabend vermisst. Foto: Polizei

Hameln. Seit Sonntagabend wird in der Hamelner Nordstadt die 81-jährige Anneliese S. vermisst. Die Seniorin wurde letztmalig gegen 19 Uhr von einer Nachbarin vor dem Wohnhaus gesehen. Danach verliert sich die Spur.

Am Montag gegen Mittag teilte die 51 Jahre alte Tochter der Polizei Hameln mit, dass ihre Mutter nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Die Seniorin sei dement und in der Vergangenheit bereits mehrfach von Zuhause abgängig. Die Tochter gab weiter an, zunächst eigenständig nach ihrer Mutter suchen zu wollen, daher erfolgte die offizielle Vermisstenanzeige erst gegen 20.45 Uhr.

Nachdem Beamte zunächst das Wohnhaus der 81-Jährigen nach ihr absuchten und keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort fanden, ergab eine Befragung der Nachbarn, dass Frau S. letztmalig am Sonntagabend gegen 19 Uhr gesehen wurde, als sie ihr Haus in Richtung Basbergstraße verließ. Ob die Seniorin später noch einmal zurückkehrte, konnte die Nachbarin nicht sagen. Da sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus ein Teich befindet, forderten Polizeibeamte gegen 22.30 Uhr die Hauptwachbereitschaft der Feuerwehr Hameln zur Personensuche an. Zusammen mit der Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr wurde das Areal abgesucht. Die Suche war ergebnislos. Im Laufe der Nacht wurde im Rahmen der Streife weiter nach der Vermissten gesucht. Montagmorgen wurde die Suche gegen 5.30 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin mit einem Mantrailer fortgesetzt. Der eingesetzte Hund verfolgte die Spur der Vermissten in Richtung Basbergstraße und weiter Richtung Innenstadt.

Frau S. ist 162 Zentimeter groß, schlank, hat schwarze, schulterlange Haare Bekleidet ist sie mit einer grauen Daunenjacke, einer schwarz/weiß gestreiften Bluse, einer schwarzen Hose und schwarzen Stiefel.

Nach Angaben der Tochter sei ihre Mutter noch sehr gut zu Fuß. Letztmalig war die Seniorin im Januar 2019 von Zuhause abgängig, konnte aber glücklicherweise, knapp 15 Kilometer von Zuhause, wohlbehalten wieder angetroffen werden. Die 81-Jährige trägt keinerlei Ausweispapiere, oder Bargeld bei sich.

Wer Anneliese S. seit Sonntagabend (19. Mai), 19 Uhr, gesehen hat, meldet sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle.