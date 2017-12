Donnerstag, 07. Dezember 2017

Hameln: Verdächtiges Paket löst Polizeieinsatz aus

Das verdächtige Paket erwies sich als harmlos.

Hameln. Ein als verdächtig eingestuftes Paket sorgte Donnerstag Vormittag in der Postverteilerstation Hameln für Aufregung und führte zur Anforderung eines Delaborierers. Das Paket erwies sich nach der Prüfung aber als ungefährlich.

Gegen 10.20 stieß ein Mitarbeiter der DHL-Postverteilerstation in der Ruthenstraße auf ein neutral aussehendes Paket, an dem weder ein Absender- noch ein Empfängeraufkleber angebracht war. Das gewichtige Paket erschien dem Mitarbeiter verdächtig. Er ließ es, sensibilisiert durch die letzten Ereignisse in Potsdam (Erpressung und versuchte Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion), im Außenbereich des Verteilergebäudes deponieren.

Die zuständige Sicherheitsfirma informierte die Hamelner Polizeidienststelle. Der Polizeieinsatzleiter vor Ort ließ nach Prüfung des Sachverhalts das angrenzende Verwaltungsgebäude räumen und das Gelände weiträumig abriegeln. Die elf Mitarbeiter mussten ihre Arbeitsplätze verlassen und wurden in einer nahegelegenen Halle untergebracht. Ein Delaborierer des Landeskriminalamtes Niedersachsen in Hannover untersuchte durch verschiedene Mess- und Prüftechniken das Paket und stellte die Ungefährlichkeit fest. Nach Öffnung des Paketes vor Ort konnte die Harmlosigkeit bestätigt

werden: es befanden sich Süßigkeiten sowie Wurst- und Backwaren in dem Paket, die offensichtlich als Weihnachtsgeschenke gedacht waren. Der Einsatz konnte gegen 12.10 Uhr beendet werden und die DHL-Mitarbeiter ihre Arbeit fortsetzen.

Das Paket hatte keinen Adressaufkleber . Möglicherweise hatte sich ein nicht ordnungsgemäß angebrachter Versandaufkleber während des Transport- und Verteilerweges vom Paket gelöst.

Einziger Ermittlungsansatz ist derzeit eine beigelegte Grußkarte, die von "Gudrun und Dieter" verfasst wurde. Laut einem Postmitarbeiter befand sich das Paket in der Verteilerschiene "Hess.

Oldendorf", so dass der Empfänger aus dem Bereich stammen könnte. Personen, die sich als Absender oder Empfänger des Paketes erkannt haben, möchten sich bitte mit der Polizei Hameln (Telefon 05151/933-222) in Verbindung setzen.