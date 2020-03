Dienstag, 10. März 2020

Hamelner Corona-Patient arbeitet im Kreis Holzminden

Der 48-Jährige aus Hameln, der leichte Symptome zeigt, arbeitet im Landkreis Holzminden.

Hameln/Holzminden. Auf einer Pressekonferenz hat der Landkreis Hameln-Pyrmont weitere Informationen zum ersten Hamelner Corona-Fall gegeben. Der 48-jährige Mann aus Hameln soll leichte Symptome zeigen, sei isoliert worden und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Er habe sich zum Skifahren in Österreich aufgehalten und sich aller Wahrscheinlichkeit nach dort mit dem Virus infiziert. In Hameln soll der Mann nur Kontakt zu zwei Personen aus der Familie gehabt haben. Frau und Tochter stünden ebenfalls unter häuslicher Quarantäne.

Der 48-Jährige arbeitet im Landkreis Holzminden. Hier habe er, so Landkreis-Pressesprecher Peter Drews auf Nachfrage des TAH, Kontakt zu zwei Personen gehabt. Beide Personen seien vom Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden kontaktiert worden. Beide zeigten keinerlei Symptome und würden damit auch nicht als Verdachtsfälle behandelt. Gleichwohl „sollen sie vorsorglich erst einmal zu Hause bleiben“, so Peter Drews.

Der Landkreis Holzminden hat sich entschlossen, eine Hotline einzurichten, die morgen früh ab 8 Uhr und dann jeweils bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05531/707-700 zu erreichen ist. „Aber auch auf unserer Homepage sind alle nötigen Informationen zu finden“, so Peter Drews.

Eingebunden ist auch das Gesundheitsamt in Osnabrück. Dort hat der 48-Jährige an einer Feier mit bis zu 200 Personen teilgenommen.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont, auch das wurde auf der Pressekonferenz mitgeteilt, sieht derzeit keinen Grund, Schulen und Kindergärten zu schließen. (bs)