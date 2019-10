Freitag, 11. Oktober 2019

Hamelns Landrat Tjark Bartels gibt sein Amt auf

Tjark Bartels leidet unter einem starken Burn-Out. Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont

Hameln. Die Nachricht kommt am Freitagmorgen per Videobotschaft. Tjark Bartels (SPD), Hamelns Landrat, kündigt seinen Rücktritt an und hat darüber das niedersächsische Innenministerium informiert. Es sei ihm gesundheitlich nicht mehr möglich, sein Amt auszuführen. Bereits seit einigen Monaten ist der 50-Jährige krankgemeldet. Im Video erklärt Bartels, er leide an einem schweren Burn-Out, wolle wieder gesund werden. Aber die Ärzte hätten ihm geraten, nicht mehr in seinen Beruf zurückzukehren. Im Video spricht Tjark Bartels den Fall Lügde und die Aufarbeitung in seiner Behörde an. Bartekls hatte hier mehrfach Fehler seiner Behörde eingeräumt. Im Video kritisiert er jetzt die Anfeindungen in den Sozialen Medien.

Tjark Bartels war seit Oktober 2013 Landrat von Hameln-Pyrmont, Nachfolger von Rüdiger Butte, der im April 2013 im Kreishaus Hameln erschossen wurde.

