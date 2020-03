Donnerstag, 12. März 2020

Handball im Kreis Holzminden komplett abgesetzt

Die Freude bei den Oberliga-Handballern des TV Stadtoldendorf dürte sich wohl in Grenzen halten. Bis zum 19. April wird nicht mehr gespielt.

Stadtoldendorf. Am Donnerstag-Vormittag war TV-Manager Volker Gnioth im Gespräch mit der TAH-Sportredaktion noch zuversichtlich: "Wir spielen", sagte er. Am späten Nachmittag folgte dann die Absage von übergeordneter Stelle. Das Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen hat in Abstimmung mit den anderen Landesverbänden im Deutschen Handball-Bunjd schweren Herzens beschlossen, den Spielbetrieb des HVN vom 13. März bis zum 19. April auszusetzen. Nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Tagungen und Aus- und Forbildungen werden ebenfalls ausgesetzt. Es wird zudem empfohlen, in den Vereinen auch den Trainingsbetrieb einzustellen."Wir werden rechtzeitig vor Ablauf der benannten Frist weitere Entscheidungen bekannt geben. Es ist geplant, bis Ostern zu entscheiden, ob die Saison fortgesetzt wird", gibt das HVN-Präsidium in einer Presseerklärung bekannt. Betroffen von dieser Absage sind im Kreis Holzminden das Oberliga-Spiel des TV Stadtoldendorf gegen die HSG Schaumburg-Nord, das am Sonntag um 17 Uhr stattfinden sollte. TV-Trainer Dominik Niemeyer im Gespräch mit der TAH-Sportredaktion: "Ich werde nächste Woche ein Mannschaftstreffen einberufen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Das hängt jetzt davon ab, ob der Handball-Verband Niedersachsen die Saison noch weiterlaufen lässt oder wie die Spiele gewertet werden. Wenn die Saison vorzeitig beendet wird, wären wir nicht von einem Abstieg betroffen", so Niemeyer.

Ferner werden das Auswärtsspiel der Handball-Regionsliga der Frauen, SG Börde Handball gegen TV Stadtoldendorf (Sonntag, 15. März, 15 Uhr), sowie das Spiel der Handball-Regionsklasse der Frauen, MTV Holzminden gegen MSG Aerzen (Samstag, 14. März, 18.30 Uhr) abgesetzt.