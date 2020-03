Mittwoch, 04. März 2020

Handball-Oberliga: Marcel Krüger bleibt beim TV Stadtoldendorf

Der TVer Marcel Krüger und TV-Manager Volker Gnioth sind sich schnell einig geworden.

Stadtoldendorf. Handball-Oberligist TV Stadtoldendorf hat die erste Personalie für die kommende Saison geklärt und den Vertrag mit Abwehrchef Marcel Krüger verlängert. Mit großer Freude konnte der TV-Geschäftsführer Volker Gnioth die Vertragsverlängerung von Marcel Krüger verkünden.

„Die gemeinsamen Gespräche waren sehr angenehm, konstruktiv und zielführend. Marcel Krüger ist in den beiden Jahren beim TV zu einem richtig guten Handballspieler gereift und auch als Typ ein toller Mensch. Wir freuen uns riesig über sein Bleiben in Stadtoldendorf", schwärmte Gnioth.

Krüger selbst ist vom Zukunftsprojekt des TV 87 überzeugt und hat sich trotz anderer Angebote für den Verbleib in Stadtoldendorf entschieden. Übrigens ist seine Verlängerung unabhängig davon, in welcher Liga der TV in der nächsten Saison spielen wird.„Wenn man im Freudenhaus der Handball-Oberliga spielen darf und das vor vollen Rängen, dann ist das schon super geil", spielte Krüger auf die tolle Stimmung an, die bei den Heimspielen seiner Mannschaft herrscht.