Sonntag, 08. September 2019

Handball-Oberliga: TV Stadtoldendorf verliert zum Saisonauftakt

Der TVer Marcel Geese (mit Ball) ist am gegnerischen Kreis nicht zu stoppen.

Stadtoldendorf. Es hätte ein Traumstart werden können, doch in den letzten Minuten hat sich das Blatt gegen den TV Stadtoldendorf gewendet. Im ersten Spiel der Handball-Oberliga gegen die HSG Nienburg hat der Aufsteiger unter Trainer Dominik Niemeyer eine (13:13) 27:32-Niederlage hinnehmen müssen. Doch die Männer in Blau-Weiß haben lange Zeit mit den Nienburgern mithalten können. Zu viele technische Fehler und Zeitstrafen machen am Ende den Unterschied. Die gut 400 Zuschauer haben einen oberligawürdigen Auftakt gesehen.

