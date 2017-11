Montag, 27. November 2017

Handballer schaffen den dritten Heimsieg

Nils Weber erzielte acht Tore für den MTV Holzminden.

Holzminden. In einer Partie auf mäßigem Niveau konnten die Handball-Herren des MTV Holzminden in ihrem dritten Heimspiel ihren dritten Sieg feiern. Am Ende besiegte man die HSG Hannover Badenstedt II mit 31:26. Nach der heftigen Niederlage gegen den Tabellenführer aus Großenheidorn wollten die MTVer zeigen, dass dies nur ein Ausrutscher war. Daher merkte man den Holzmindenern an, dass sie hoch motiviert ins Spiel gingen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.11.17.