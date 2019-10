Sonntag, 27. Oktober 2019

Handwerk meldet kleine Steigerung bei Lehrverträgen

Von links: Marc Diederich, Carsten Teiwes, Michael Talke und Ronald Tolle stellten den Ausbildungsmarkt 2019 vor. Foto: fhm

Holzminden. So positiv wie vor einem Jahr sind die Nachrichten nicht, welche die Geschäftsführer von Kreishandwerkerschaft und IHK zum Jahresgespräch über den Ausbildungsmarkt mitbringen. Vor einem Jahr konnten Marc Diederich (IHK) und Ronald Tolle (Kreishandwerkerschaft) einen Anstieg von drei Prozent bei den Ausbildungsverhältnissen vermelden. Diesmal muss Marc Diederich bei den Ausbildungsverträgen der IHK-Berufe von einem Rückgang in Höhe von 11,9 Prozent berichten. Bis 30. September 2019 wurden 243 Verträge geschlossen, vor einem Jahr waren es noch 275. „Das ist gravierend“, bewertet Carsten Teiwes (IHK-Vollversammlung) die Lage, zumal Holzminden im gesamten Bereich der IHK Hannover Negativ-Spitzenreiter ist. In der IHK Hannover liegt der Rückgang bei „nur“ 1,9 Prozent. Beim Handwerk ist die Situation etwas anders. Ronald Tolle kann einen weiteren Anstieg der Anzahl der Lehrverträge gegenüber 2018 um zwei Prozent auf 158 vermelden. Bundesweit hat die Zahl der Lehrverträge um 1,6 Prozent abgenommen. „Eine kleine, aber eine positive Nachricht für Holzminden“, stellt Tolle fest. (fhm)

