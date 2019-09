Dienstag, 10. September 2019

Handwerk und Wohnkultur mit Kugelkopf in Hellental

Im Sollinghaus und im Backhausmuseum in Hellental erscheint das 19. Jahrhundert ganz nah.

Hellental. Neben dem Museum im Backhaus öffnete beim „Tag des Denkmals“ in Hellental erstmals das „Sollinghaus Weber – Museum der Alltagskultur“ seine Pforten. Viele Besucher, besonders aus dem Landkreis Northeim, fanden in diesem Jahr den Weg nach Hellental und freuten sich über die Bandbreite der Themen, die in beiden Häusern präsentiert wurde. (rcl/fhm).

