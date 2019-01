Mittwoch, 30. Januar 2019

Handwerkskammer ehrt die 49 besten Gesellen aus 2018

Die Besten ihres Fachs an der Seite von Karl-Heinz Bertram, Kreishandwerksmeister Holzminden (rechts), HWK-Präsident Delfino Roman (Zweiter von rechts) und HWK-Hauptgeschäftsführerin Ina-Maria Heidmann (links). Foto: HWK

Kreis Holzminden. Auch in diesem Jahr reisten aus dem gesamten Kammerbezirk Südniedersachsen, zu dem auch der Kreis Holzminden zählt, rund 150 Betriebsinhaber, Gesellen, Familienangehörige und Freunde in das BBZ Hildesheim, um der feierlichen Übergabe der Urkunden durch Präsident Delfino Roman beizuwohnen. Die traditionelle „Ehrung der Besten“, die die Leistungen der Kammersieger würdigt, von denen sich einige im Rahmen des Praktischen Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks auch auf Landes- und Bundesebene behaupten konnten, bot den Gästen in diesem Jahr eine kleine Premiere. Vor und nach der Veranstaltung konnten einige der schönsten Sieger-Gesellenstücke im Rahmen einer Ausstellung bestaunt werden.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 30. Januar 2019