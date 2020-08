Montag, 31. August 2020

Handy, Alkohol und Unfallflucht

Die Polizei in Bad Pyrmont ermittelte einen betrunkenen Autofahrer.

Bad Pyrmont. Am Sonnabend gegen 18.50 Uhr, kam es auf der Landesstraße 426, am Ortseingang von Kleinenberg, zu einer Verkehrsstraftat. Ein Pkw hatte die Landesstraße aus Großenberg kommend befahren und war am Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort hatte der Autofahrer mit seinem Wagen das Ortseingangsschild überfahren und war anschließend in Fahrtrichtung Bad Pyrmont geflüchtet. Am Unfallort blieb jedoch das vordere Kennzeichen des Unfallfahrzeuges zurück, so dass die aufnehmenden Beamten zeitnah die Halteranschrift aufsuchen konnten. Leider war die Eintragung im Kraftfahrzeugregister nicht mehr aktuell, weshalb nach einer Recherche in der Einwohnermeldedatei die aktuelle Anschrift, im Pyrmonter Stadtgebiet, ermittelt wurde. Der Unfallwagen, ein VW-Caddy wurde dort auch angetroffen, auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür wurde nicht geöffnet. Daraufhin wurde über die Staatsanwaltschaft Hannover ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt.

Nachdem dieser vorlag, konnte die Feuerwehr alarmiert werden, die die Wohnungstür aufbrechen sollte. Als die Feuerwehr mit der Arbeit beginnen wollte, öffnete der Fahrzeughalter dann doch die Wohnungstür. Er stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung und machte widersprüchliche Angaben zum Hergang. Nach längeren Diskussionen, was durch Spurensicherungsmaßnahmen der Polizei alles bewiesen werden kann, räumte der 54jährige Mann schließlich ein, bereits nachmittags einige Bier getrunken zu haben. Abends habe er sich dann spontan entschlossen, nach Hause zu fahren und sei dann durch sein Handy abgelenkt worden. So sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe das Ortsschild überfahren. Von dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen, um Angaben über einen Nachtrunk auszuschließen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.