Donnerstag, 25. April 2019

Hangsicherungsmaßnahmen am Mühlenberg in Steinmühle

Die Arbeiter werden von einem Kran in den Berg gebracht. Foto: fhm

Steinmühle. Es ist ungewohnt still. Dort, wo sonst Tausende von Autos am Tag herfahren, hört man nur Vogelgezwitscher, ein leichtes Rauschen der Weser und ein Rieseln. „Das sind die Steine, die vom Mühlenberg fallen“, erklärt Markus Brockmann. Früher hat man die nicht gehört wegen des Verkehrslärms. Und noch jemand profitiert von der ungewohnten Stille. Im FFH-Gebiet bei Steinmühle hat sich eine geschützte Art damit begonnen, um Nachwuchs in die Welt zu setzen. Eine Eule hat dort ein Nest gebaut. „Die weiß die neue Stille hier zu schätzen“, erläutert der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln. Aber eigentlich ist die Stille nur eine Momentaufnahme. Denn hier wird kräftig gearbeitet. Seit dem 18. Mai 2018 ist die Bundesstraße 83 wegen drohender Felsabstürze gesperrt. Seitdem ist man dabei, mit Sofortmaßnahmen die Felsen zu sichern, um Abstürze zu verhindern. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 26.04.2019.