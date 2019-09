Montag, 02. September 2019

Hannover: Roger Hodgson Konzert abgesagt

Weil in Hannover eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, muss auch ein Konzert abgesagt werden.

Hannover. Das Konzert von Supertramp´s Roger Hodgson am heutigen Montagabend im Kuppelsaal Hannover darf nicht stattfinden, da in der Nachbarschaft eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Die Kampfmittelbeseitigung soll noch am Montag stattfinden. Der Bereich im Stadtteil Hannover-Zoo muss dafür evakuliert werden. Der Veranstalter Hannover Concerts sucht nach einem Ersatztermin für das Konzert.