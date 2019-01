Mittwoch, 23. Januar 2019

Hat die Eisbahn den Marktplatz beschädigt?

Das Pflaster des Marktplatzes ist beschädigt. Was ist die Ursache? Wer beseitigt die Schäden? Foto: spe

Holzminden. Beim Ausschuss für Innenstadtentwicklung am Dienstagabend wurde Bilanz zum Weihnachtsmarkt gezogen. Christina Littkemann vom Stadtmarketing äußerte Zufriedenheit. Die Eisbahn sei am Besten angekommen. Manche Programmpunkte dagegen eher weniger, wie beispielsweise das Märchenerzählen, welche zukünftig wegfallen. Insgesamt lockte der Weihnachtsmarkt gefühlt weniger Besucher an. Genaue Besucherzahlen gibt es jedoch nicht. Ursache ist vermutlich der Regen. Auch der Weihnachtsmarkt-Betreiber Ralf Schwager war im Ausschuss mit dabei. Er kritisierte die schlechten Zustände des Marktplatzbodens in Holzminden. Er als Betreiber könne diese Zustände nicht hinnehmen und bezog sich hierbei auf die Verkehrssicherungspflicht. Von den Grünen kam der Vorwurf, dass die Eisbahn, die auch von Ralf Schwager betrieben wird, den Boden des Marktes beschädigt habe. Dies wies der Holzmindener Unternehmer von sich. (ap)

