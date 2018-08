Donnerstag, 23. August 2018

Hat Ratsfrau Golczyk Alkohol im Park getrunken?

Auch im Duftgarten an der Weser – hier beim Altstadt-Picknick letzte Woche – ist es verboten, Alkohol zu trinken, ein paar Stufen abwärts, auf dem Weserkai, dagegen wieder erlaubt.

Holzminden. Das Alkoholverbot in öffentlichen Parks in Holzminden droht ausgerechnet einem Ratsmitglied zum Verhängnis zu werden. Sabine Golczyk, Ratsfrau der Linken, ist von ihrem Ratskollegen Dr. Adriano Profeta (jetzt UWG) quasi angezeigt worden: Dieser stellte dem Ordnungsamt der Stadt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu und teilte darin mit, Sabine Golczyk habe gegen das Alkoholverbot verstoßen. Hintergrund: Die Linken-Fraktion hatte Besuch vom Bundestagsabgeordneten Viktor Perli. Ein politisches Thema des Besuchs war eben jenes Alkoholverbot, gegen das die Linken-Politiker mit deutlichen Worten Stellung bezogen. In einer laut Verordnung alkoholfreien Parkanlage an der Weser hatten sie mit Allersheimer Bier gefeiert und auch noch die Dreistigkeit besessen, darüber in einer Pressemitteilung öffentlich zu berichten (siehe TAH vom 7. August).

Dieser Artikel und die provokante linke Selbstoffenbarung veranlasste Dr. Profeta, inzwischen Mitglied von UWG-Fraktion und Mehrheitsgruppe, eine vermeintliche Ordnungswidrigkeit anzuzeigen. Der schriftlich fixierte Ordnungswidrigkeitsruf von Dr. Profeta zwingt das Ordnungsamt der Stadt Holzminden nun, der Sache nachzugehen. Die Angelegenheit ist natürlich nicht intern geblieben, sondern inzwischen zum Politikum und in der jüngsten Ratssitzung öffentlich geworden. Aber haben Sabine Golczyk und ihre Genossen tatsächlich Alkohol im Park an der Weser konsumiert? Es gibt es ja auch alkoholfreies Allersheimer Bier... (spe)

