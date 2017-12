Dienstag, 19. Dezember 2017

Hauen und Stechen bei 160 Stundenkilometern

Wilhelm Lüders aus Polle startet bei den Europameisterschaftsrennen.

Polle. Von Polle aus erobert Wilhelm Lüders ganz Europa – Ob Lettland, Frankreich, Tschechien oder Ungarn, wenn das Wochenende naht und andere Jugendliche in die Disco oder Kneipe gehen, dann setzen sich Willi und sein Team in den eigens umgebauten Reisebus und fahren los. Denn der 23-Jährige fährt Autocross-Rennen und das macht er so gut, dass er inzwischen im Rahmen der Eruopameisterschaft starten darf. (ue)

