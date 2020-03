Dienstag, 03. März 2020

Haupt- und Realschule Eschershausen bekommt Sonderpreis

Die Raabe-Imker von links: Lukas Maiwald, Naja-Mille Lange, Johanna Geweke, Julina Koop, Maya Kraus, Jannis Owsianski, Lea-Sophie Hart, Sarah-Sophia Howeiler, Nele Zwickert. Foto: TAH

Eschershausen. Schüler haben keine Lust? Schüler sind immer so unmotiviert? Das geht auch anders! Wie genau, das zeigte die dritte Schülerfirmenmesse in den Schloss-Arkaden Braunschweig Ende Februar. Aus ganz Südniedersachsen reisten hierzu über 30 Schülerfirmen nach Braunschweig. Wieder einmal dabei war auch die „Raabe Imker GmbE“ der Haupt- und Realschule aus Eschershausen. Um rechtzeitig zum Standaufbau und Messebeginn in Braunschweig zu sein, war bereits morgens um 6 Uhr Abreise in Eschershausen. Begleitet wurden sie von Andreas Müller, Carsten Siemann und Nadine Geweke. Begrüßt wurden die Schülerfirmen von der Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig, anschließend eröffnete Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann die Messe.

