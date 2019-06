Mittwoch, 26. Juni 2019

Hausbewohner reagiert richtig und verhindert Schaden

Foto: Symbolfoto

Eschershausen. Am Dienstagnachmittag, 25. Juni, gegen 13.30 Uhr gewährte ein 91-jähriger Bewohner eines Wohnhauses in Ortsrandlage in Eschershausen einer sich mit einem nicht näher beschriebenen Ausweisdokument als Bauamtsmitarbeiter ausgebenden Arbeiter Einlass. Der mit einer schwarzen Arbeitshose und schwarzem T-Shirt gekleidete Mann suchte unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, den Sanitärbereich auf. Bei den Arbeiten ließ der Hausbewohner die Person nicht aus dem Blickfeld, worauf diese nach Erledigung der Tätigkeit das Wohnhaus verließ, um entsprechende Kontrollen auch in der Nachbarschaft durchzuführen. Dem war dann aber nicht so, die Person entfernte sich mit einem Pkw. Sowohl die Gemeindeverwaltung in Eschershausen als auch der örtlich bestellte Wasserversorger in Dielmissen schließen derartige Überprüfungen durch autorisierte Mitarbeiter aus. „Lassen Sie sich in jedem Fall den Ausweis zeigen und notieren Sie auch den Namen des Arbeiters, halten Sie bei Argwohn direkte Rücksprache mit dem Auftraggeber“, so die Polizei Stadtoldendorf. „Lassen Sie in einem solchen Fall Fremde möglichst nicht alleine agieren.“ Erfahrungsgemäß wird bei diesem Phänomen insbesondere gegenüber älteren Menschen versucht, durch deren Ablenkung in den Besitz von Wertgegenständen zu kommen – glücklicherweise ist durch die Aufmerksamkeit des Bewohners in diesem Fall kein Schaden entstanden.