Dienstag, 19. Dezember 2017

Haushaltsausgleich gelingt nur mit Griff in die Rücklagen

Für die Planung des Ausbaus der Astrid-Lindgren-Schule und die Einführung der Ganztagsschule stehen 250.000 Euro im Haushalt.

Holzminden. Einen ausgeglichenen Haushalt schafft die Stadt Holzminden für 2018 nur durch einen kräftigen Griff in die Rücklagen und kommt so ohne Kreditaufnahmen aus – und das, obwohl sich der neue Stadtrat Anfang des Jahres eigentlich eiserne Haushaltsdisziplin auferlegt hatte. Künftige Haushalte sollten maßnahmen- und eckwerteorientiert nach erklärten Zielvorgaben aufgestellt werden. Davon im Zahlenwerk 2018 bis 2021 wenig nachzuvollziehen. Obwohl die Wirtschaftslage der Kreisstadt nach wie vor sehr gut ist und mit knapp 20 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen gerechnet wird, muss ein Fehl von rund 1,8 Millionen Euro durch in den Vorjahren (insbesondere 2016) erwirtschafteten Überschüssen ausgeglichen werden. (spe)

