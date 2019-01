Mittwoch, 30. Januar 2019

Haussperling gewinnt, Amsel verliert

Dieses Jahr wurden deutlich weniger Amseln gezählt als im Vorjahr. Foto: Mike Lane/Fotolia

Kreis Holzminden. Das Endergebnis der neunten „Stunde der Wintervögel“ bestätigt den Rückgang der Amsel. Im Landkreis Holzminden nahm der Bestand um 17 Prozent ab, stärker als auf Bundesebene (mit minus 14 Prozent). Im Vorjahr noch auf Rang drei, besetzt die Amsel nun den fünften Platz der jährlichen Statistik.

Es ergibt sich ein minimaler Abwärtstrend der Wintervögel im Landkreis Holzminden: Wurden 2018 noch 43,8 Vögel pro Garten festgestellt, sind es 2019 durchschnittlich nur noch 43,6 – eine Abnahme um 0,2 Prozent.

Positiv fällt das Ergebnis im Landkreis Holzminden für den Erlenzeisig aus, der im Durchschnitt 375 Prozent häufiger gezählt wurde, als im Vorjahr. Und auch die Goldammer (296 Prozent mehr) und der Stieglitz (plus 159 Prozent) rücken in der Statistik im Vergleich zum Vorjahr nach vorn. Die Vogelbilanz fällt auch für den Haussperling gut aus, denn im Landkreis Holzminden wurden 30 Prozent mehr Haussperlinge pro Garten (6,3) festgestellt als noch in 2018. (ap)

