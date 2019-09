Dienstag, 24. September 2019

HAWK begrüßt in Holzminden 391 Erstsemester-Studenten

Die Neustudenten wurden im Lichthof der HAWK begrüßt. Foto: spe

Holzminden. Die HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst am Standort Holzminden hat gestern zum Start des Wintersemesters 2019/2020 ihre Erstsemester-Studierenden begrüßt. Dafür war HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy nach Holzminden gekommen, der die neuen Studenten herzlich willkommen hieß und ihnen einen guten Start in einen neuen Bildungs- und Lebensabschnitt wünschte. Die Fakultät verzeichnet zum Semesterstart eine nach eigener Einschätzung „gute Auslastung“: 391 Studenten kommen demnach auf 360 Studienplätze. In den Studienbereichen Management und Bauen verteilen sich 264 Erstsemester auf 251 Plätze, das entspricht einer Auslastung von 105,2 Prozent. Im Studienbereich Soziale Arbeit wurden 127 auf 109 Plätze aufgenommen, das ist eine Auslastung von 116,5 Prozent. Diese Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Studierendenzahlen ergeben sich nach Ende des noch laufenden Einschreibeverfahrens.

Damit studieren zu Beginn des Wintersemesters (Stand heute) rund 1.250 Studenten an der HAWK in Holzminden. Vor zwei Jahren waren es noch 1.420. Die größte Nachfrage haben weiterhin die Studiengänge Immobilienwirtschaft und -management sowie Soziale Arbeit, und das weit über Niedersachsen hinaus. Sehr erfolgreich ist außerdem der noch junge Studiengang Betriebswirtschaft berufsbegleitend, ein Online-Studiengang mit Präsenzveranstaltungen. Einen den Verantwortlichen unerklärlich starken Einbruch erlebt in Holzminden hingegen der Studiengang Baumanagement, der nur noch auf ein Viertel der Studienstarter kommt. (spe)

