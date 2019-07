Dienstag, 02. Juli 2019

HAWK-Dozenten unter den besten „Teachers of the Year“

Zulia Gubaydullina, Lars Weber und Melanie Ebert (von links) sind unter den Top 25 gelistet. Fotos: HAWK

Holzminden. Schon in den vergangenen Jahren konnten sich Dozenten des Bachelorstudiengangs „Betriebswirtschaft berufsbegleitend“ an der HAWK in Holzminden über Spitzenbewertungen im Ranking „Teacher of the Year“ freuen. In diesem Jahr finden sich gleich drei von ihnen unter den Besten: Prof. Dr. Zulia Gubaydullina, Diplom-Kauffrau Melanie Ebert und Dr. Lars Weber wurden von ihren Studierenden unter die Top 25 gewählt.

Seit dem Sommersemester 2011 bietet die Virtuelle Fachhochschule ihren Studierenden die Möglichkeit, den „Teacher of the Year“ zu wählen. Jeder Studierende hat eine Stimme und kann diese an einen Dozenten aus seinen aktuell belegten Kursen vergeben. Im Sommersemester 2019 beteiligten sich 1.375 Studierende an dem Votum. 408 Lehrkräfte standen zur Auswahl. Damit gehören die Top 25 zu den besten sechs Prozent.