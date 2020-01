Mittwoch, 22. Januar 2020

HAWK Holzminden stellt ingenieurwissenschaftliche Studiengänge zukunftssicher auf

Prof. Dr. Dirk Gouverneur und Prof. Katja Ahad verstärken seit dem Sommersemester 2019 den Studienbereich Bauen an der HAWK in Holzminden. Foto: Katharina Lange/HAWK

Holzminden. Modernisierung der Lehrpläne, neue Professoren sowie eine zusätzliche Studienanfangszeit: Im Studienbereich Bauen an der Hochschule HAWK am Standort Holzminden tut sich zurzeit einiges. Zum Jahreswechsel ziehen Angehörige des Studienbereichs Bilanz und werfen einen Blick in die Zukunft .Im vergangenen Jahr sind die Bachelorstudiengänge „Baumanagement“ und „Green Building – Gebäudetechnik, Energieeffizienz, Mensch und Umwelt“ sowie der Masterstudiengang „Energieeffizientes und Nachhaltiges Bauen“ neu reakkreditiert worden. Das bedeutet, dass deren Qualität von unabhängigen Experten geprüft und positiv bewertet wurde. Im Zuge dieser Reakkreditierung wurden die Lehrpläne überarbeitet und noch stärker an die neuen Herausforderungen der Praxis angepasst, beispielsweise durch zukunftsweisende Elemente der digitalen Planung und des digitalen Bauens.

