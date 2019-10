Dienstag, 22. Oktober 2019

HAWK in Holzminden hat Kollegen der Sozialen Arbeit „ins Haus geholt“

Der Vorstand der BI Pro Hochschule mit dem Präsidenten der HAWK, Dr. Hudy, und dem Dekan der Fakultät, Dr. Hundertmark. Foto: spe

Holzminden. Mit 156 ist die Mitgliederzahl der Bürgerinitiative Pro Hochschule – Zukunft für unseren Hochschulstandort Holzminden recht konstant. Das berichtete Vorsitzender Oliver A. Fuchs in der Jahreshauptversammlung, die im Hörsaal „Weserberglandforum“ in der HAWK am Haarmannplatz stattfand. Hier informierte nicht nur HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy und wünschte sich von der BI eine konstruktiv-positive Begleitung der Neubauplanungen am Standort (der TAH berichtete). Dekan Dr. Ulrich Hundertmark berichtete aus der Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen.

„Für uns als Stadt ist es etwas ganz Tolles, dass für die Hochschule gebaut wird“, sagte der Vorsitzende. Der Standort sei für die BI nebensächlich. „Hauptsache wir kriegen den Neubau. Wir wollen das Gebäude hier haben und das möglichst fix“, so Oliver A. Fuchs. Er sagte für die Hochschule grundsätzliche Unterstützung zu und wünschte sich – wie auch Präsident Dr. Hudy – eine Standortentscheidung noch in diesem Jahr.

Dekan Dr. Ulrich Hundertmark erklärte, die Fakultät sei in dieser Frage „in die Entscheidungsprozesse wenig eingebunden“. Hätte man den Auftrag gehabt, die Neubaupläne im Modell und visualisiert vorzustellen – „wir hätten es längst gemacht“. Zunächst gehe es darum, die Kollegen am Standort gut unterzubringen. Zweieinhalb Stellen seien neu zu besetzen, und die Hochschule gewinne keine Leute, wenn sie nicht gut untergebracht seien. Die Kollegen der Sozialen Arbeit, zuletzt vom Hafendamm in ehemalige Räume des Amtsgerichts in die Neue Straße ausquartiert, habe man inzwischen „ins Haus geholt“, dafür zwei Hörsäle umfunktioniert. Es sei für alle gut, näher am Geschehen zu sein, der emotionale Druck so deutlich gesunken. Dies bedeute aber auch einen Verzicht auf Hörsaalkapazität. „Das ist nicht die optimale Lösung, aber eine erträgliche Zwischenlösung“, sagte Hundertmark. (spe)

