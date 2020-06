Montag, 08. Juni 2020

HAWK in Holzminden lädt zum digitalen Open Campus

Die Räumlichkeiten der Hochschule müssen dieses Jahr für den Open Campus geschlossen bleiben, aber die Veranstaltung wird digital durchgeführt. Foto: HAWK

Holzminden. Die HAWK in Holzminden lädt am Sonnabend, 20. Juni, zum ersten digitalen Open Campus ein. Von 10 bis 12.30 Uhr können sich Studieninteressierte über die Studiengänge, die Hochschule und Studieren allgemein informieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, direkt mit Lehrenden und Studierenden in Kontakt zu kommen und individuelle Fragen zu stellen. Das ausführliche Programm, den Link zum virtuellen Veranstaltungsraum und ein FAQ zur Online-Veranstaltung finden Interessierte unter www.hawk.de/open-campus.

