Montag, 06. Mai 2019

HAWK in Holzminden rechnet Aufstiegsfortbildung auf Leistungen im BWL-Studium an

Die Anerkennung von Leistungen aus Fortbildungsabschlüssen kann die reguläre Studiendauer von neun Semestern um mehr als zwei Semester verkürzen. Foto: HAWK/Marius Maasewerd

Holzminden. Im Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaft berufsbegleitend“ an der HAWK in Holzminden bekommen geprüfte Betriebswirtinnen und Betriebswirte (HwO und IHK) ihren Fortbildungsabschluss ab sofort mit 50 Kreditpunkten anerkannt. Das entspricht einem Umfang von zehn Modulen und kann die reguläre Studiendauer von neun Semestern je nach individueller Gestaltung um mehr als zwei Semester verkürzen. „Die pauschale Regelung bietet nun auch für Studieninteressierte mehr Transparenz“, erklärt Studiengangsleiterin Prof. Dr. Zulia Gubaydullina. „Der individuelle Studienverlauf lässt sich bereits vor der Einschreibung gut planen. Außerdem senken sich durch die verkürzte Studiendauer die Kosten.“ Anerkannt wird die Fortbildung zum geprüften Betriebswirt unter anderem in den Bereichen Rechnungswesen, Finanzierung und Investitionen sowie Personalwirtschaft und Marketing. Vertreter der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer begrüßen die neue Regelung. (tah)

