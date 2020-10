Mittwoch, 07. Oktober 2020

HAWK in Holzminden startet ins zweite Corona-Semester

Lotsin Johanna Meyer, Baumanagement, 5. Semester, zeigt den Erstsemestern die Hochschulgebäude bei einem virtuellen Rundgang. Foto: HAWK

Holzminden. Die HAWK bietet über alle Fakultäten rund 1.670 Erstsemester-Studienplätze an, die zum Start dieses Wintersemesters 2020/2021 zu nahezu 100 Prozent ausgelastet sind. Das ist hochschulweit ein hervorragendes Ergebnis. Besonders gefragt waren Standort übergreifend die Immobilien-, Bau- und Architekturstudiengänge, die dankenswerterweise besonders viele Erstsemester aufgenommen haben. Auch die Studiengänge der Sozialen Arbeit waren wieder äußerst beliebt. HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy freut sich über das große Interesse am Studienangebot der HAWK: „Sie trauen uns scheinbar zu, dass wir dieses Semester gut hinbekommen. Und wir wollen gemeinsam und für Sie das Beste daraus machen. Für die Hochschule bin ich durchaus ein bisschen stolz, wie gut wir das letzte Semester trotz aller Schwierigkeiten bewältigt haben und wie gut, vielfältig und kreativ die Vorbereitung auf das kommende Semester gelaufen ist“, betont er in einem Video-Gruß zum Semesterstart.

Auch die Studienplätze am HAWK-Standort Holzminden sind voll ausgelastet. Damit sind insgesamt mehr als 1.300 Studierende hier eingeschrieben – ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen ist ins Semester gestartet – online. Streng nach den Maßgaben der Hygiene- und Abstandsregeln planen die Studiengänge etwa zehn Prozent der Lehrveranstaltungen in Präsenz durchzuführen.

