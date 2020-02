Mittwoch, 19. Februar 2020

HAWK-Neubau an der Holzmindener Böntalstraße: Alternativlos oder „Gefälligkeitsplanung“?

Christian Kauffmann (stehend) macht mobil und bringt eine mögliche Klage ins Spiel. Foto: spe

Holzminden. In der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Holzmindener Bauausschusssitzung meldeten sich zum HAWK-Neubau und zur Standortfrage einige Bürger zu Wort – alle trugen gegen den Standort Böntalstraße vor. Elke Leuckel, Vorsitzende des Seniorenrates, fragte, was wohl passiere, wenn der Bürgerwille nicht akzeptiert und beachtet werde. In der Angelegenheit des HAWK-Standortes habe sie eine gewisse Ignoranz beobachtet. Sie fragte: „Was würde dagegen sprechen, den Bürgerwillen einzuholen?“ Ihre Frage blieb unbeantwortet.

Die Bürgerschaft spaltet sich, das ist nicht gut“, sagte Christiane Jenewein-Stille und mahnte an: „Vorinformationen wären gut gewesen.“ Joachim Romann fragte, ob der Stadt als Grundlage für Beschlüsse die Wirtschaftlichkeitsanalyse in Detail vorliege. Und Christian Kauffmann fragte, ob man sich überhaupt Gedanken gemacht habe, ob die Bebauung des Grundstücks zulässig sei? Es handele sich immerhin um einen Teil der quasi einzigen ausgewiesenen Grünanlage in der Innenstadt. Die Stadt habe zwar das Recht, den Plan zu ändern, ein Gericht werde aber möglicherweise fragen, warum. Denn Naturschutzverbände hätten Klagerecht. Kauffmann sprach von einer „reinen Gefälligkeitsplanung“. (spe)

