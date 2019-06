Samstag, 29. Juni 2019

HAWK-Neubau: BI Pro Hochschule will notfalls auf die Straße gehen

Warum kann der HAWK-Neubau nicht auf dem ehemaligen Fricke-Grundstück gebaut werden? Der Traum vom Studentenwohnheim ist längst ausgeträumt. Foto: spe

Holzminden. In seiner Freitagsausgabe berichtete der TAH über den Sachstand zum geplanten Neubau für den Bereich Soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Holzminden. Danach ist zwar die Neubauentscheidung getroffen, aber noch keine Standortentscheidung für das Gebäude mit einem Raumbedarf von 1.000 Quadratmetern. Drei mögliche Standorte, allesamt landeseigene Grundstücke, kommen für den Neubau in Betracht: Zwischen Landessparkasse und HAWK-Altbau an der Böntalstraße, der Parkplatz vor dem neuen HAWK-Gebäude am Billerbeck und (nach Abriss) das Grundstück im Hafendamm. Die Mittel in Millionenhöhe müssen in den Landeshaushalt eingestellt werden, mit einem Baubeginn ist nicht vor 2021 zu rechnen. Der Vorstand der Holzmindener Bürgerinitiative ProHochschule bezieht nun mit deutlichen Worten Stellung, erhöht den Druck auf die Entscheider. Ihm geht es nicht schnell genug, und er befürchtet negative Auswirkungen auf den Studienstandort und für die HAWK. Notfalls werde man wieder auf die Straße gehen. (spe)

