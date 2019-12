Mittwoch, 11. Dezember 2019

HAWK-Neubau: Rat Holzminden sendet Signal nach Hildesheim und Hannover

Links das Behördenhaus, rechts die HAWK, dazwischen der bevorzugte Neubaustandort. Foto: spe

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden sendet ein Signal an die HAWK-Führung nach Hildesheim und an Landtag und Ministerium nach Hannover: In einem einmütigen Beschluss wird die Absicht des Landes, „für den Fachbereich Soziale Arbeit am HAWK-Standort Holzminden moderne und geeignete Räumlichkeiten zu schaffen, begrüßt und nachhaltig unterstützt“. Zugesagt wird, für einen Neubau notwendige Bebauungsplanänderungen „schnellstmöglich umzusetzen“. Der Stadtrat verspricht, „unverzüglich“ nach Vorstellung der Pläne durch den Präsidenten der HAWK im Bauausschuss über den Standort zu entscheiden und unmittelbar die notwendigen Bebauungsplanänderungen einzuleiten. Ferner bietet die Stadt für die notwendige Zwischenlösung Unterstützung an. Landesregierung und Hochschulleitung werden um Prüfung einer Nutzung des landeseigenen Gebäudes an der Böntalstraße 44 (Behördenhaus) unter Einbeziehung des dahinter liegenden Parkplatzes für eine bauliche Erweiterung gebeten – „auch im Hinblick auf neue Studiengänge“. Untersucht werden soll in diesem Zuge die Unterbringung von Katasteramt und Staatlichem Baumanagement im landeseigenen Gebäude Neue Straße 19. (spe)

