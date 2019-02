Samstag, 02. Februar 2019

„HAWK open“ hilft beim Studienstart

Karen Büttner führt durch die Info-Veranstaltung von „HAWK open“. Foto: ap

Holzminden. Ein „menschenwürdiges Leben in Sicherheit führen“ – das sei das Ziel Geflüchteter in Deutschland, verdeutlichte Dr. Ulrich Hundertmark, Dekan der Holzmindener HAWK, bei der Info-Veranstaltung zu „HAWK open“ am Freitag. Vorbeischauen konnten hier Geflohene und Migranten, die ihr Abitur oder Studium entweder schon hinter sich haben oder ein Studium sowie einen C1-Sprachkurs noch anstreben. Möglichkeiten sowie Voraussetzungen für den Weg ins Studium wurden hier einerseits aufgezeigt. Andererseits wurde über das Deutschangebot – insbesondere an der HAWK – sowie des Landkreises Holzminden vorgestellt. Auch die Themen Recht – speziell bezüglich des Aufenthalts – und Finanzierung wurden präsentiert. Danach konnten Einzelgespräche geführt und Kontakte geknüpft werden. (ap)

