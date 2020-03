Mittwoch, 04. März 2020

HAWK-Präsident Dr. Hudy im TAH-Interview zur Standortentscheidung

HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy ist sich der Verantwortung der Hochschule für das ihr anvertraute Grundstück bewusst.

Holzminden. HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy hat die Debatte und den Standort-Beschluss für den Neubau der Hochschule im Rat der Stadt Holzminden am Dienstag live mitverfolgt. Am Morgen danach führte TAH-Redakteur Thomas Specht mit ihm ein Telefoninterview, fragte: Wie haben Sie die Debatte im Holzmindener Stadtrat erlebt? Wie gefällt Ihnen die Ratsentscheidung? Können Sie sich vorstellen, dass der HAWK-Neubau in die Nähe der Filiale der Landessparkasse rückt? War dieser Baustandort an der Böntalstraße „alternativlos“? Wie geht es jetzt weiter, was sind die nächsten Schritte und wie ist der Zeitplan? Welche Ängste und Sorgen können Sie den Standort-Kritikern nehmen? (spe)

Das Interview lesen im TAH vom 5. März